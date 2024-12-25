Fileleftheros haberi “Keravnos’tan Kesinlikle ‘Hayır’… Hükümet ADMIE’nin Şartlarını Reddediyor Ama Görüşmek İstiyor… Maliye Bakanlığı Kıbrıs’ın Ekonomik Maceralara Gireceğinden Endişe Ediyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum yönetimi, Enerji Bakanı Yeorgios Papanastasiu aracılığıyla Yunan hükümetine ve yüklenici firma ADMIE’ye, Great Sea Interconnector’e verilen elektrik bağlantısı icra rolüyle ilgili taslağı, olduğu şekliyle kabul etmediğini, Güney Kıbrıs’ın GSI’ye yatırım yapmasının söz konusu olmadığını iletti. Yunan hükümetine ve ADMIE’ye Curtis Mallet-Provest, Colt and Mosle LLP isimli danışman şirketlerin işaret ettiği gibi GSI’nin yapısında, sorumluluklarında ve hissedarların haklarında ciddi değişiklikler yapılması gerektiği mesajı da “en üst düzeyde” iletildi.

Bu nokta itibarıyla Rum yönetimi içerisinde birbirinden farklı iki eğilim olduğuna işaret eden gazete, Rum Başkanlık Sarayı ile Enerji Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ın GSI’ye sermaye ortağı olması başlığının tamamen kapanmadığına inandığını, ADMIE ile şartları görüşmeye hazır olduğunu yazdı.

Habere göre, elektrik bağlantısı projesinin tamamına ve devasa maliyetine ilk baştan iyi gözle bakmayan Maliye Bakanı Makis Keravnos ise, orta ve uzun vadede Rum elektrik tüketicisinin ve elektrik yatırımlarının çıkarına olmayacağını düşünüyor. Amerikan danışmanlık şirketinin tavsiyesini uygun gören Keravnos, Rum yönetiminin kabloyla elektrik projesinin yürütme merciine hissedar olmaması ve bu konunun, daha fazla müzakere edilmeden hemen bugün kapatılması gerektiği görüşünde.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis şu anda Enerji Bakanı Papanastasiu’nun “ADMIE’nin RAEK’e (Rum Enerji Düzenleme Kurulu) sunduğu anlaşma taslağını kabul etmiyoruz, yurtdışındaki danışmanımızın tavsiye ve önerilerini benimsiyoruz ancak taslaktaki itirazlarımızı izah etmek ve özlü değişikler talep etmek için Yunan hükümeti ve ADMIE ile görüşmeye hazırız. Yunan hükümeti uzlaşır ise Kıbrıs için GSI’ye yatırım yapma yolu açılır” tezini benimsiyor.

Gazete, projenin uygulanması konusunun önceki hükümet döneminde kapandığını ve AB'nin Güney Kıbrıs’ın (daha sonra da İsrail’in) Avrupa elektrik enerjisi sistemine katılmasını istiyor olması nedeniyle bu konunun müzakereye kapalı olduğuna dikkat çekti. ADMIE’nin de gerekli finansı bulması halinde proje inşaatını yürütme konusunda düzenleme ve hukuk açısından serbest olduğuna işaret eden gazete, Yunanistan Enerji Bakanlığı, ADMIE ve Great Sea Interconnector’un 27 Aralık’ta Atina’da müzakerelere başlama kararı alındığını belirtti.

Habere göre 27 Aralık’taki görüşmenin siyasi mi yoksa bürokrasi düzeyinde mi gerçekleştirileceğine dair resmi bir bilgi yok ancak gayriresmi bilgiler Rum yönetiminin, bürokratları ve hukuk dairesi yetkililerinin eşlik edeceği Enerji Bakanı tarafından temsil edileceği yönünde.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un 27 Aralık’ta Atina’da düzenlenecek toplantıya katılmayı, ya da herhangi bir düzeyde temsil edilmeyi istemediğini belirtti.

Gazeteye göre, Rum Başkanlık Sarayı Keravnos’tan, müzakerelerin başlangıcına ya bakan ya genel müdür ya da yetkili bürokrat düzeyinde katılmasını istedi ancak Makis Keravnos projeye, özellikle de Rum yönetiminin GSI’ye 100 milyon euro ile hissedar olmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek Saray’ın isteğini reddetti.