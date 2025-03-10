Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "adanın kontrolünü ele almak istediğini" sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland halkına saygısızlık ettiğini söyledi.

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'e konuşan Egede, yarın yapılacak genel seçim ve Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Yarınki seçimi "kader seçimi" olarak nitelendiren Egede, seçimi kazanması halinde tüm partileri kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğini ifade etti.

Egede, yeniden seçilirse yapacağı ilk şeyin "Trump'ın adanın kontrolünü ele geçirme isteğine rağmen Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu Amerikalılara açıklamak" olduğunu söyledi.

- "Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz"

Trump'ın "öngörülemez olduğunu" söyleyen Egede, "Şu anda dünyada olup bitenler beni oldukça endişelendiriyor. Birçok cephede bocalayan bir dünya düzeni ve ABD'de insanları güvensiz hissettirecek şekilde öngörülemez bir başkan var." eleştirisini yöneltti.

Egede, Trump'ın Grönland halkına saygısız davrandığı görüşünü paylaşarak, "Bize saygılı davranılmasını hak ediyoruz ve Amerikan Başkanı'nın göreve geldiğinden bu yana bunu yaptığını düşünmüyorum." dedi.

Grönland'ın güvenlik ve savunmasını garanti altına almak için Batı ülkeleriyle ittifak kurma fikrini dışlamadığını aktaran Egede, halihazırda ittifak içinde olunan ülkelerle de işbirliğini artıracağı sinyalini verdi.

- Bağımsızlık tartışmaları

Egede, seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin bağımsızlığa doğru atılacak adımlara dair "sağlam bir plan ortaya koyması" ve adanın balıkçılığa dayanan ekonomisinin turizm ve madencilik sektörleriyle geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık referandumunun ne zaman yapılacağı konusunda yorumda bulunmayan Egede, bağımsızlık için uzun yıllar beklenilmesini istemediğini sözlerine ekledi.

- Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland, ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.