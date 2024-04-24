“Grönholm Metodu” oyunu LAÜ’de sahnelendi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın oyunu "Grönholm Metodu" isimli tiyatro oyunu LAÜ’de sahnelendi. Oyun, 18 Nisan 2024 tarihinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda izleyeciyle buluştu.

Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyunda; Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu rol aldı. Bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört kişinin, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekleri trajik ve komik bir serüveni konu alan oyuna LAÜ’lüler yoğun ilgi gösterdi.

LAÜ öğrencilerinin ve bölge halkından misafirlerin katılım gösterdiği tiyatro oyunu Lefke’de beğeni topladı.