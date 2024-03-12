Greko Burnu açıklarında dün, 6 tekne içerisinde toplam 458 sığınmacı tespit edildiği bildirildi.

Rum basınında bugün çıkan haberlerde, Greko Burnu açıklarında 3 tekne içerisinde 116 sığınmacı tespit edilerek Ayia Napa marinasına götürüldükleri kaydedilmiş; 3 teknenin daha denizde olduğu belirtilmişti.

“Philenews” haber sitesinde yer alan haberde ise, olayla ilgili gelişmelere yer verilerek, tespit edilen tekne sayısının 6, toplam sığınmacı sayısının da 458 kişi olduğu ifade edildi.

Sığınmacıların, bilgileri kaydedildikten sonra Purnara’daki mülteci misafirhanesine götürüldükleri belirtilirken, sığınmacıları getiren 23 yaşındaki Suriyeli ile 31 yaşındaki Lübnanlının gözaltına alındığı ve bugün mahkemeye çıkarılmalarının beklendiği kaydedildi.

Haberde, sığınmacıların yolculuk için kişi başı 3 bin dolar ödedikleri ve Lübnan’dan yola çıktıkları ifade edildi.