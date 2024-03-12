BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dün KKTC ve Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği temaslar Rum basında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Köprü Kurmak İçin Veri Arıyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelere geri dönmesi için yapılabilecekler konusunda görüş aldığını iddia etti.

Holguin’in gerek Hristodulidis gerekse Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmelerde, bugüne kadar edindiği veriler hakkında bilgi verdiğini de öne süren gazete, konuya ilişkin Rum yetkililerin dün yaptıkları açıklamaları okuyucuya yansıttı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, dün Holguin’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede Holguin’in temasları konusunda bilgilendirildiğini ve ikinci bir görüşmenin daha olacağını söyledi.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise dünkü görüşmeye ilişkin açıklamasında, Holguin’in Atina, Ankara ve Londra temasları hakkında Hristodulidis’e bilgi verdiğini açıkladığını aktardı.

Uzlaşılmış çözüm temeli çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanabilmesi adına atılabilecek adımların da görüşmede ele alındığını ifade eden Letimbiotis, Holguin’in İngiltere temasları konusunda, İngiliz hükümeti tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalardakinden farklı bir bilgi getirmediğini vurguladı.

Letimbiotis, Holguin’in Pazar gününe kadar adada olacağını, Hristodulidis’in de görüşmede kendisine, adada daha uzun sürelerde kalmasının müzakerelerin yeniden başlaması açısından faydalı olabileceği görüşünü ilettiğini ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğunu da yineleyen Letimbiotis; “Önemli olan hepimizin Güvenlik Konseyi kararlarının yükümlüğü altında olmamızdır.” şeklinde konuştu.

- - “Tezlerimizden caymamız beklenmesin”

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise dün sabah yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının çerçeve dışında kalan tezleriyle orta yol bulunabilmesi adına BM kararlarıyla oluşturulan çerçevenin dışına çıkmalarının beklenemeyeceği mesajını verdi.

Habere göre Kombos açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının, BM kararlarıyla belirlenen çerçeveye dayanan tezlerinden, orta yol bulunabilmesi adına vazgeçmesinin beklenemeyeceğini belirtirken girişimlerin, çerçeve dışı tezler sunan tarafa yöneltilmesi gerektiğini savundu.

- - “Tatar: Garantiler ve asker kırmızı çizgimiz”

Gazete bir diğer haberinde ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Holguin arasındaki görüşme ve sonrasında yapılan açıklamaları yansıttı.

Gazete, Holguin’in Tatar’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada “yapıcı bir görüşmeden” bahsettiğini, Tatar’ın ise bir başka etkinlikteki açıklamasında, “Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığı bizim için vazgeçilmezdir” sözlerini yinelediğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Holguin Momentum Arıyor”.

Haravgi: “Hristodulidis Holguin’le AB-Türkiye İlişkilerini Masaya Yatırdı”.

Allithia: “Taraflar Olumlu Sinyalleri İncelemeye Hazır – BM Genel Sekreteri Temsilcisi Dün İyimserlik Dile Getirdi”.