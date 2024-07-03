Güney Kıbrıs, Girit ve İsrail arasında kablo ile elektrik bağlantısı kurulması projesi (Great Sea Interconnector -GSI) ile ilgili gelişmeler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu’nun (RAAEİ), elektrik enterkonneksiyon projesinin gelirinin düzenlenmesine ilişkin karar yayınladığını yazdılar.

Habere göre Güney Kıbrıs, Girit ve İsrail arasında kablo ile elektrik bağlantısı kurulması projesi (Great Sea Interconnector) yüklenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi ADMİE, RAAEİ’nin bu kararıyla Güney Kıbrıs’ın düzenleyici otoritesine uyumlu olarak inşaat döneminin başlangıcından itibaren gelirin ödenmesi gerektiğini kabul ettiğini ifade etti.

RAAEİ ilgili kararında ayrıca Capex( capital expenditures- ilk yatırım maliyeti) için öngörülen yüzde 37’ye karşılık işletme maliyetinden daha büyük pay alınmasına yönelik ADMİE’nin önerisini benimseyerek işletme maliyetlerinin dağılımını yüzde 50-50 oranında belirledi.

ADMİE açıklamasında ayrıca ADMİE yönetiminin, 11 Temmuz’da, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı’na kâr-verimlilik raporunu sunacağını, Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK ile temaslarda bulunacaklarını belirtti.

-RAEK’ten ADMİE’ye “hayır”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi RAEK’in, Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısına ilişkin eski düzenleyici kararların değiştirilmesine yönelik ADMİE’nin hemen hemen bütün taleplerini ret ettiğini yazdı.

Gazete dün akşama kadar ADMİE’den bu karara ilişkin resmi bir reaksiyonun gelmediğini, tepkinin ise bugün gösterilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre RAEK, yüklenici firmanın, proje maliyetlerini üstlenmesi amacıyla şimdiden elektrik tüketicilerinden kilovat başına ücret alınmasına “hayır” dedi.

RAEK ayrıca ADMİE’nin yüzde 8,3’lük imtiyazlı oranın aralıklarla artırılacağına dair korkuların olduğu sermaye getirisi oranının hesaplanmasına yönelik metodolojinin değiştirilmesi talebini ret etti.

RAEK ayrıca yüklenici firmanın hatasından kaynaklanmadan işin kesintiye uğraması veya önemli ölçüde gecikmelerin yaşanması durumunda ek mali güvencelere sahip olunmasının sağlanması önerisine de “hayır” dedi.

RAEK, ADMİE’nin son olarak projenin faydalı ömrünü, RAEK tarafından belirlenen 35 yıldan 25 yıla indirilmesi talebini de ret etti.

-Doğal gaz

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Vasiliko’daki doğal gaz terminali için yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Vasiliko’daki doğal gaz terminali konusunda gelişmelere bağlı olarak A planı ve B planın bulunduğunu ifade etti.

Bir soru üzerine gelişim halindeki olguları yorumlamasının mümkün olmadığını söyleyen Hristodulidis projenin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu, şirket ile görüştüklerini, bazı konularda farklı yaklaşımlara sahip olduklarını da gizlemek istemediğini ifade etti.

Hristodulidis, görüşmeleri yaptıklarını, A ve B planlarının da bulunduğunu belirtti.