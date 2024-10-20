(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf” suçundan tutuklanan ürdünlü Osama İsmail dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ekim 2024 tarihinde huzurda bulunan zanlı ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi. Polis memuru, zanlıların saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı. Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını, zanlı İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer zanlının kaçmayı başardığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların aracında yapılan aramada kaçan şahsa ait 3 adet, yakalanan zanlı İsmail’e ait ise bir adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis memuru Metin, zanlıya ikametgaının sorulduğunu ancak polise bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, eve gidildildiğini, arama yapıldığınıı, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da polise yardımcı olmadığını söyledi. Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada 300 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 30 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca zalının yatak odasında kasa tespit ettiklerini, yapılan arama sonucu anahtarı bularak kasayı açtıklarını, 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi. Polis, ayrıca uyuşturucu ayrışmakta kullanılan öğütücü, paketlemede kullanılan foil kağıtları da bulduklarını açıkladı. Metin, zanlının odasında ayrıca aranan bir şahsa ait kimlik ve sürüş ehliyetinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ev arkadaşlarını suçlayarak, “uyuşturucu sattıklarını biliyordum ama böyle yüksek miktarlar olduğunu bilmiyordum. Odamda bulunanlar bana ait değil” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.