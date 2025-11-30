(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Tasarrufu suçlarında tutuklanan zanlı Barışcan Deliceırmak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bilal Altun olayla ilgili bulguları aktardı. Altun, huzurda bulunan zanlı Barışcan Deliceırmak’ın 29 Kasım 2025 tarihinde 10.30-10.40 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünden görevli bir polis ekibi tarafından Yenikent-Gönyeli adresinde ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olunduğunu alınan emarenin analize gönderileceğini ve zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.