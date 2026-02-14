Gönyeli’de, elektrikli sobanın sebep olduğu yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir dairenin yatak odası içerisinde, ahşap kapı yakınında bulunan faal durumdaki elektrikli sobanın kapıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında oda kapısı ve çekmeceli aynalı komodin yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Dumandan etkilenen daire sakini 3 kişinin tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.