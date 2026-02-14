Sungurlu ilçesinde yaşayan Kayar, 18 yaşındayken babasının tavsiyesi üzerine kendisinden yedi yaş büyük Elmas Kayar’la evlendi.

Kayar çifti, 60 yıl boyunca aynı hayatı paylaştı ve üç çocuk sahibi oldu. Elmas Kayar, 2016’da yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.

İbrahim Kayar’ın 14 Şubat 2022’deki ziyaretinden.

Eşinin ölümü üzerine bir daha evlenmeme kararı alan Kayar, sık sık hayat arkadaşını kabrini ziyaret edip hasret gideriyor. 10 yıldan beri de her 14 Şubat’ta Elmas Kayar’ın kabrine gül bırakıyor.

Yaşlı adam yıllar geçse eşinin hiç unutmadığını söylüyor:

“60 yıl hayatın zorluklarına göğüs gerdik. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ben seni hiç unutmayacağım, ölene kadar. Tabii ki ufak tefek şeyler olurdu ama yüz kızartıcı hiçbir şeyimiz olmadı. Zaten öyle olmasa her Sevgililer Günü burada olur muydum?

O benden memnundu, ben de ondan memnundum. Ondan sonra hiç evlenmeyi düşünmedim. Bana olan saygısı, sevgisi dağdan daha büyüktü.

Her sene 14 Şubat’ta hiç ara vermeden buraya geldim. Onun yokluğu aklından hiç çıkmıyor. Öyle bir arıyorum ki her gün hayalimde. Bana deseler ki ‘Şurada bir torba altın var, onu mu alacaksın, aileni mi?’, altını bir tarafa atar, ailemi alırım.”