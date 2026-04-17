(Kamalı Haber) - Gönyeli’de gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında, toplam 3 kilo 596 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 622 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Viorel Ionut Stoıca ile Berk Balkanlar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Nisan 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda Viorel Ionut Stoıca’nın tasarrufunda yaklaşık 122 gram Kokain türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, 90 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile bağlantısı tespit edilen Berk Balkanlar’ın da Gönyeli’de tespit edildiğini söyledi. Polis, Berk Balkanlar’ın tasarrufunda 3 kilo 500 gram hintkeneviri ve 500 gram kokain türü uyuşturucu oldukları düşünülen maddeler bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, Berk Balkanlar’ın evinde yapılan aramada ise 500 miligram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde maddelerin analize, uyuşturucuların sarılı olduğu naylon parçalarının parmak izi incelemesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının da DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, analiz sonucunun çıktığını ancak parmak izi inceme sonuçlarının çıkmadığını söyledi. Polis, parmak izi inceleme sonucunda yeni zanlılara ulaşabileceklerini ifade etti. Polis, ayrıca zanlıların cep telefonlarındaki incelemenin de devam ettiğini, uyuşturucu temininde kullanılan bağlantılarının tespiti için önemli olduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerinin incelemesinin de devam ettiğini kaydetti. Polis, telefonlarda yapılan ilk incelemede elde ettikleri bulgular ışığında zanlıların sorgulandığını, ifadelerinde 7 Mart tarihinde 972 gram hintkeneviri alıp sattıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların 200 gram kokain alıp, bir kısmının sattıklarını, geriye kalan kısmın operasyonda ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlı Viorel Ionut Stoıca’nın 2027 yılında kokain alma ve satma suçundan sabıkası olduğunu açıkladı. Polis, Berk Balkanlar’ında 2017 yılında hintkeneviri alma suçundan yararlandığını ve denetimli serbestlikten yararlandırıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ele geçirilen maddelerin yüksek olduğunu, ağır cezada yargılanacaklarını, ayrıca beklenen inceleme sonuçları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Mine Vehit, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, soruşturmanın devam ettiğini söyledi ve zanlıların 70 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 70 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.