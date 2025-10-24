(Kamalı Haber) Gönyeli’de meydana gelen ikametgahtan sirkat suçundan tutuklanan Bülent Çolak yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Azra Mutlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17-21.10.2025 tarihleri arasında Gönyeli’de bir eve elektrik işleri yapmaya giden zanlının ikametgahın çocuk odasında bulunan dolap üzerindeki alüminyumdan mamul üzeri kırmızı renkli simler olan kutu içerisindeki 1 adet Osmanlı tuğralı 22 ayar altın kolye, 25 adet yarım cumhuriyet altınından oluşan altın bilezik, 1 adet alyans yüzük, bir adet 22 ayar altın bilezik ve 1 adet 22 ayar kaburga model altın yüzüğü çaldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının çaldığı 2 adet yüzüğü Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya 43 bin 500 TL’ye sattığını belirtti. Polis, zanlının aracında yapılan aramada çalıntı Osmanlı tuğralı 22 ayar altın kolye, 25 adet yarım cumhuriyet altınından oluşan altın bilezik ve bir adet yüzük, 350 sterlin ve 11 bin TL Para bulunduğunu açıkladı. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3r gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.