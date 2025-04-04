(Kamalı Haber) – Gönyeli’de Sht. Caner Gönyeli sokak üzerinde bir şahsı sopayla darp eden İbrahim Naser ve Hussien Ali yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların vahim zarar suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli'de Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin ortada bir neden yokken Ali Alahy Ane'ye ellerinde bulundurdukları sopalar ile vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle bel kemiğinde kırık oluşmasına sebep olup vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, her iki zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, müştekinin her iki zanlıyı da karakolda görerek tanıdığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde olayla ilgili kamera görüntüleri tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlılara kamera görüntülerinin izletildiğini, izahat istendiğinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu ve zanlıların ifadesi sonucu olayla ilgili 3 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, 2 kamera görüntüsünün daha inceleneceğini, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Zanlıların avukatı, Fas uyruklu 10-15 kişinin müvekkillerine saldırdığını, araçlarının camlarını kırıklarını iddia etti.

Bu iddia üzerine polis, incelenecek kamera görüntüleri sonrası yeni suçlar ve zanlılar tespit edilebileceğini ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.