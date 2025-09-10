Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi kapsamında yarın 20.00-01.00, cuma günü ise 15.00-01.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından 11, 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde Gönyeli, Kanlıköy, Yılmazköy, Şirinevler, Plümer ve Kozan bölgelerinde “Gönyeli-Alayköy Rallisi” düzenlenecek.

-Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak

Ralli kapsamındaki Yenikent Şehir İçi Etabı (Ralli Şov) için Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde bulunan Myra Çikolata Evim ile Asbank Yenikent Şubesi arasındaki güzergah yarın 20.00-01.00, cuma günü ise 15.00-01.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.