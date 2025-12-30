CTP Gençlik Örgütü, 2026 yılının ilk asgari ücreti belirlenirken öğrencileri görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, asgari ücret kararının, bursları asgari ücrete endeksli olan binlerce öğrencinin yaşamını da doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

CTP Gençlik Örgütü, yasaya göre bursların yılda yalnızca bir kez, ocak ayındaki asgari ücrete göre belirlendiğine işaret ederek, bu durumun “adaletsiz bir sistem yarattığını” ve bursların yıl içinde yapılan tüm asgari ücret artışlarıyla eş zamanlı olarak güncellemesi gerektiğini savundu.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, son günlerde başta işçi ve emekçiler olmak üzere tüm toplumun en önemli gündemlerinden birinin, 2026 yılının ilk asgari ücreti olduğunu ancak asgari ücreti yakından takip eden kesimlerin başında öğrencilerin de geldiğine işaret edildi.

Plansız ekonomi politikalardan öğrencilerin de etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yetersiz bursların, öğrencileri kaçak ve güvencesiz işlere ittiği; bunun sadece yaşam koşullarını değil, doğrudan eğitim haklarını da gasp ettiği” savunuldu.

“Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 16. maddesinin 1. fıkrasının, burs miktarını yılda yalnızca bir kez, Ocak ayındaki asgari ücrete endekslediğine” dikkat çekilen açıklamada, “Bu düzenleme, öğrencileri yıl boyunca değişen ekonomik koşullara rağmen tek bir rakama mahkûm etmekte; açıkça adaletsiz bir sistem yaratmaktadır.” denildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, ücret belirlerken öğrencileri görmezden gelmemesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada “Alınan her karar, binlerce öğrencinin yaşamını doğrudan etkilemektedir ve bu sorumluluktan kaçış yoktur” denildi. Açıklamada, bursların yıl içinde yapılan tüm asgari ücret artışlarıyla eş zamanlı ve zorunlu olarak güncellenmesi gerektiği görüşü savunuldu.