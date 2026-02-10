Gönyeli-Alayköy Belediyesi, yarıyıl tatiline özel çocuklara ve ailelere yönelik GABFEST KIDS – Mucize Tema Park etkinliği düzenleyecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yazılı açıklamasında, çocuklar için neşeli, aileler için keyifli, kent için ise güzel bir buluşma hazırlığında olduklarını belirtti.

Etkinliğin, 12–15 Şubat tarihleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Kanerler önündeki yeşil alanda kurulacağını aktaran Amcaoğlu; bu etkinlikle çocukların güvenli bir ortamda eğlenebileceğini kaydetti. Amcaoğlu, ailelerin kent içinde birlikte vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini de söyledi.

Amcaoğlu, kent içinde yer alan ve çoğu zaman fark edilmeden geçilen bir alanın, çocukların neşesi ve ailelerin katılımıyla kısa süreli de olsa cıvıl cıvıl bir buluşma noktasına dönüştürüleceğini vurgulayarak, tüm çocukları ve ailelerini etkinliğe davet etti.