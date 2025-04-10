Gönyeli-Alayköy Belediyesi, yaklaşık 90 personel ve çok sayıda iş makinesi ile 6 ayrı bölgeye ayrılan kent sınırlarında hızlı, etkili ve kapsamlı temizlik hedefiyle kampanya başlatıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, kampanya kapsamındaki temizlik ihaleleri tamamlanarak yüklenici firmalarla sözleşmeler imzalandı. Çalışmalar 2 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında sürdürülecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, geçmiş yıllardan elde edilen tecrübeyle bu yıl daha güçlü ve daha organize bir yapının sahada olacağını söyleyerek, “Biz üstümüze düşeni yaparak kentimizi tertemiz yapacağız, vatandaşımızdan da bu temizliği korumalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.