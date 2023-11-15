(Kamalı Haber)-

Bostancı’da meydana gelen “Yaralama,ciddi Darp,mülke Tecavüz Ve Kanunsuz Bıçak Taşımak” suçlarından tutuklanan Gökhan Tip, Hayattin Tip ve Olgun Tip dün mahkemeye çıkarıldı.



Polis memuru Emir Eğitmen olguları aktardı. Polis, 14 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde

Bostancı’da sakinler Gökhan Tip ve kardeşleri olan Hayattin Tip ve Olgun Tip’in, Gökhan Tip’in eşine

mesaj attığı gerekçesiyle Bostancı’da sakin G.T’nin ikametgahına giderek, onu oğlu B.T.’yi darp

ettiklerini söyledi. Polis, 3 zanlının baba-oğulun yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve

ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.



Polis, Gökhan Tip’in tasarrufundaki henüz tespit edilemeyen bıçak ile G.T.’yi sağ kulak arka kısmını 3

cm kesmek suretiyle yaraladığını belirtti. Polis, yaralının Cengiz Topel Hastanesinde görmüş olduğu

ilk yardıma müteakip taburcu olduğunu, zanlıların da aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın

devam ettiğini, 4 tanıktan ifade aldıklarını kaydeden polis, 8 tanıktan daha ifade alacaklarını söyledi.

Polis, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu

kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süreyle tutuklu

kalmasına emir verdi.