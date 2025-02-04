Göçmenköy İdman Yurdu, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşamını yitiren, Kulüpte yönetim kurulu üyeliği yapan ve futbol oynayan Amaç Arnavutoğlu için anma etkinlikleri düzenleyecek.

Göçmenköy İdman Yurdu Başkanı Ersan Karataş, yayımladığı mesajda, 6 Şubat Perşembe Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında saat 10.00’da anma töreni, 18.00’de da Göçmenköy sahasında anı maçı düzenleneceğini belirtti. Maç saat 18.00’da başlayacak.

Karataş, “Yönetim Kurulu üyemiz ve eski futbolcumuz Amaç Arnavutoğlu’nu ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün Meleklerimizi saygı ile anar Tanrı'dan rahmet diliyoruz.” dedi.