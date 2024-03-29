GKRY'den KKTC'ye kanunsuz şekilde silah getirdiği iddia edilen 2 kişi 8 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Metehan Sınır Kapısından giriş yaptıktan sonra silahla yakalanan Kıbrıslı Rumlar Antonis Artemı ve Spyros Spyrou “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Toykan Gülerler zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde GKRY vatandaşı Antonis Artemı’nin ve Spyros Spyrou’nun KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan ihbar ışığında Metehan Sosyal Konutlar park yeri içerisinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların aracında yapılan arama neticesinde aracın arka koltuk üzerinde siyah renk el çantası içerisinde 9 adet 7.65 mm çapında kanunsuz patlayıcı madde olan mermiler bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka siyah renk tabanca yine aracın arka koltuk arasında bulunan gizli bölme içerisinde bir adet 9 mm çapında markasız siyah renk kanunsuz ateşli silah olan tabanca tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemek üzere emare alındığını kaydetti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, ciddiyetle araştırılması gerektiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.