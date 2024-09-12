Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2024 yılı 47’nci dönem 5’inci devre yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylığına 20 Eylül’e kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 24 Eylül Salı 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde yapılacağını duyurdu.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde asıllarını bulundurmaları gereken müracaat belgeleri şöyle:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için TC kimlik kartının aslı, TC vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğü'nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, PPD ve tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporu aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir.”