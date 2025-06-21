(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Aysan Gardiyanoğlu mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Mart-Haziran ayları içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının müstahdemi olduğu Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Tarzım Elite isimli giyim mağazasının satışa sunulan muhtelif marka kadın giyim ürünlerinden elde ettiği toplam 3700 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirtti. Sevdalı, olayın polisin bilgisine 19.06.2025 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini kaydeden polis, mahkeme emri gereği zanlının ikametgahında 22.00-22.15 saatleri arasında yapılan aramada, zanlının ücretlerini ödediğini beyan ettiği muhtelif kıyafetler bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca konu işletmede ürünlerin stok sayımının devam ettiğini anlatan polis, rakamların artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.