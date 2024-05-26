Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen soygun ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Ermakov ve Andrei Naumenko mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen, 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi adresindeki ikametgah içerisinde zanlılar Girne’de sakinler zanlılar Denis Ermakov ve Andrei Naumenko nakit para karşılığı kripto satmak için konu ikametgaha davet ettikleri İskele’de sakin A.O'yu (E-37, Serbest, Rusya) ciddi şekilde darp edip ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandı ile bağlayarak tasarrufunda bulunan 16.000 Amerikan Doları ve 1.000 Türk Lirası nakit parasını alıp sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların incelenen kamera görüntüleri ve müştekinin kendilerini telefon kamerası ile kaydetmesi tespit edildiği ve arama başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlıların TAXİ İLE Ercan Havaalanına gittiklerinin tespit edildiğini ve temin edilen tutuklama emri ile Antalya uçağına binmek üzere tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlıların sözlü beyanları olduğunu bu beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.