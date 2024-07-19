Girne’de, yarın 06.45 - 09.00 saatleri arasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol koşusu ile 07.30 - 09.30 saatleri arasında ise Tandem Bisiklet Sürüşü gerçekleştirileceği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, yol koşusu; Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayıp, Alsancak - Girne yolu güzergâhı takip edilerek, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelinerek tamamlanacak.

Tandem Bisiklet sürüşü ise, Girne Öğretmen Evi önünde başlayıp, Girne şehir içi ve Girne-Lefkoşa anayolu güzergâhı takip edilerek Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na gelinerek tören alanında bitecek.

Belirtilen yol güzergâhları üzerinde sporculara motorlu polis eskortları eşlik edecek, geçilecek güzergâhtaki tüm kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yol koşusu ve bisiklet sürüşü devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergâhlarını kullanacak sürücülerin, kendileriyle sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.