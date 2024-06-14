Girne’de, dün akşam gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, hintkeneviri ve kokain bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün, saat 19.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, H.M.’nin (E-35) tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Girne’de, dün gece 22.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu ise, M.G.’nin (E-36) kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu evde yapılan aramalarda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.