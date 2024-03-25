Girne Karakum’da bugün meydana gelen trafik kazasında, 74 yaşındaki Selami Sert’e yaya geçidinde otomobil çarptı.
Polisten yapılan açıklamaya göre 17.00 sıralarında, Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi'nde, Hasan Işık (E-61), yönetimindeki TJH 902 plakalı tır araçla batıya doğru seyrederken, yaya geçidinden yolun güneyinden kuzeyine geçmeye çalışan Selami Sert’e çarptı.
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Kaza sonucu yaralanan Selami Sert kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.