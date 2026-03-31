Girne’de “sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla kredi temini”nden dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden M.V.V.’nin (E-23), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 37 adet 50’lik banknotlardan oluşan 1.850 ABD dolarını tedavüle sürüp, karşılığında sahtekarlıkla 81.960 TL nakit para temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.G.(E-19), H.Ö.(E-21) ve H.O.(E-28) tutuklandı.

Konu şahısların tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 171 adet ve 100’lük banknotlardan oluşan 13 adet olmak üzere 9.850 ABD doları para daha bulunarak, 1.850 ABD doları (11.700 ABD doları) ve 81.960 TL nakit para ile birlikte emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.