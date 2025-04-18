(Kamalı Haber) - Girne’de infiale neden olan kulis isimli eğlence mekanının kurşunlanması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz, Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlıer Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kulis Live adlı bir eğlence mekanına saat 01.00 sıralarında kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldığı yönünde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığı aktardı. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen “Hayalet Operasyonu” kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis operasyon kapsamında olay yerinde ve olayda kullanılan aracın tespit edildiğini ve araç içerisinde yapılan aramalarda, toplam 3 adet boş kovan ile 4 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlılardan yapılan sorguda ise olayda kullanılan silahı Dikmen bölgesinde gömdüklerinin öğrenildiği ve 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ise Dikmen’de bir arazi içerisinde gömülü şekilde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği, zanlıların yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceği, emare silahın balistik incelemesinin yapılacağı ayrıca bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.