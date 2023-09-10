Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında dün başlayan “Kahve ve Kitap Günleri” etkinliği bugün de sürecek.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, birçok kitap ve kahve standının kurulduğu Ramadan Cemil meydanındaki etkinlik dün gece saat 23.00'e kadar devam etti.

Kahve ve kitap stantları bugün de 17.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. LTB Orkestrası Jazz Grubu da bu akşam saat 20.30'da Ramadan Cemil meydanında konser verecek.

1 Eylül’de başlayan, 40 gün boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak ‘Arkın Group Girne Fest 23’ 10 Ekim’de sona erecek.