24.04.2026 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafe içerisinde bulunan A.Ç.A.(E-42), kendisine celpname tebliğ etmek isteyen tebliğ ve icra memuru olarak görevli kadın şahsa, korkutmak maksadıyla tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişi güzel salladıktan sonra adı edilene zarar vereceği yönünde şiddet tehdidinde bulunup, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.