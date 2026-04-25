24.04.2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Demirhan’da, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekibi tarafından, aracı ile seyir halinde bulunan O.K.(E-36)’nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, aracın durdurulması sağlandıktan sonra konu şahsın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

24.04.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından bir apartmanın araç park alanı içerisinde şüpheli olarak görülen E.C.Ö.(E-18)’nün üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan, toplam 38.000 TL, 20 Stg ve 5 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.