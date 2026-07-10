Girne’de dün polis tarafından eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün polis tarafından eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmenin kapama saatlerine uymayarak faaliyet gösterdiği, bir diğer işletmenin ise yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerlerinin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Akdoğan’ın kuzey kısmındaki çöplük alanda dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle araziye yayıldı. Yangında yaklaşık 20 dönüm anız yandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.