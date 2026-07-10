Vadili’de dedektör, silah ve mermi bulundurmaktan bir kişi, İskele’de ise yazılı öldürme tehdidinde bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Vadili’de dün A.U.’ya (E-71) ait ağıl ve evde polis tarafından yapılan aramada; bir metal arama dedektörü ile şarj cihazı, bir çifte kırma av tüfeği ve 10 av tüfeği fişeği bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Yazılı öldürme tehdidinde bulunan iki kişi tutuklandı

İskele’de, 7 Temmuz günü bir şahsın telefonuna, Whats App uygulaması üzerinden “borcunu ödemediği takdirde kendisine zarar vereceği” yönünde yazılı öldürme tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak görülen İ.L. (E-47) ve N.J. (E-35) tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.