(Kamalı Haber)- Girne’de gerçekleştirilen Game Over operasyonunda 800 gram ağırlığında hintkeneviri, MDMA türü uyuşturucu madde içeren 43 adet hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 7600 TL, 230 STG, 300 Dolar ve 20 Euro nakit parayla yakalanan 25 yaşındaki Nijeryalı Ifeanyi Augustine Okeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Mert Osmanlılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.08.2024 tarihinde, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne gelen bir bilgide zanlının GH 642 ve VY 068 plakalı araçlarla kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf edip satış yaptığını öğrendiklerini söyledi. Polis, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada zanlının 12.08.2024 tarihinden itibaren VY 068 plakalı araç ile Girne'de birçok apartmana girip çıktığının tespit edildiğini ancak herhangi bir somut bulguya rastlanılmadığından takibe devam edildiğini kaydetti. Polis, akabinde 19.08.2024 tarihinde zanlının VY 068 plakalı araç ile Şht. İsmet Dülgeroğlu Sokağa gelerek bir apartmanın önünde park ettikten sonra kapalı otoparka yürüyerek GH 642 plakalı aracın kapısını açıp, içerisinden altın renk puma yazılı siyah renk sırt çantası aldığı esnada görevli polisleri fark etmesi üzerine konu çantayı ve GH 642 plakalı araca ait anahtarı yere atıp kaçmaya çalıştığı esnada makul güç kullanarak yakalandığını açıkladı. Polis, atılan çantanın emare alındığını, yapılan arama neticesinde; ön cep kısmında 6 adet çıtçıtlı naylon içerisinde 100 adet alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, Natures Field ve Supradyn marka hap kutuları içerisinde toplamda 35 adet, mavi renk MDMA içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının yapılan üst aramasında ise giymekte olduğu kot pantolon sağ cep kısmında uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin 600 TL, 300 Amerikan Doları, 230 Sterlin ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, GH 642 plakalı araç içerisinde devam eden arama neticesinde, 3 ayrı siyah renk naylon poşet içerisinde13 adet şeffaf renk naylon, 5 adet çıtçıtlı şeffaf naylon ve 120 adet alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet çıtçıtlı şeffaf renk naylon içerisinde 8 adet MDMA, çanta içerisinde 1 adet folyoya sarılı yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve 2 adet üzerinde uyuşturucu madde olan hassas terazi, ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 1 adet naylon, 28 adet küçük çıtçıt naylon ile 40 adet alüminyum folyo parçası bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının kullanımında bulunan VY 068 plakalı araçta yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını açıkladı. Polis, zanlının kalmakta olduğu Lefkoşa’daki adresinde yapılan aramada da kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklandığı günden bu yana meselenin aydınlatılması hususunda herhangi bir ifade vermediğini, cep telefonlarının şifrelerini de söylemediğini açıkladı.

Polis memuru, yine mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlının 30.09.2024 tarihinde kadar öğrenci muhacereti bulunmasına rağmen okulunda yapılan soruşturmada ve temin edilen evraklarda zanlının derslerine devam etmediğinin ve 2023-2024 yılı bahar ve yaz döneminde ise kayıt yaptırmadığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, yargılanması halinde hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirtti.

Polis memuru, zanlının öğrenci statüsünde bulunsa dahi okuluna daimi surette devam etmediğini ve 2 dönem kayıt yenilemediğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 ay aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.