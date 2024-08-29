Girne’de, faal olmayan eski Zues Otel'de yangın çıktı. Binada kaynak makinesi ile çalışma yaptığı sırada yangın çıkmasına sebep olan F.J. (E-37) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre yangın, F.J.'nin (E-37) bugün saat 14.30'da kaynak makinesi ile eski Zues Otel binasında çalışma yaptığı sırada, makineden atılan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu çıktı.

Polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve belediye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, bina içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya ve mobilyalar, alüminyum, tahta parçaları ile toplam 8 palmiye ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.