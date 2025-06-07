VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

07.06.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan A.N.(E-60), oyun makinesi nedeniyle tartıştığı A.Z.D.(E-64)’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip yere düşürerek, sağ ayak bileğinin kırılmasına sebep olmuştur. A.N. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA MAL TEMİNİ VE HIRSIZLIK

05.06.2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede, I.K.(E-54)’nin dolandırmak kastıyla, gerçekte Lefkoşa’nın GKRY bölgesinde çalmış olduğu bir şahsa ait bisikletin kendisine ait olduğu yönünde işletme sahibine yalan beyanda bulunup, 2500 TL değerindeki bir cep telefonu ile konu bisikleti takas ederek sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, I.K. 06.06.2025 tarihinde Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE GENEL RAHATSIZLIK

07.06.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan 19 Mayıs Sokak’ta, G.A.N.(E-26) 172 miligram alkollü içki tesiri altında ve S.A.(E-30) 143 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verip, bir şahsın üzerine doğru sebepsiz yere koşturmak suretiyle de konu şahsı rahatsız etmişlerdir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

07.06.2025 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, İskele’de kamuya açık yer olan bir sitenin giriş kısmında, Y.S.(E-21) alkollü içki tesiri altında (yeterli nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 06.06.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mutluyaka’da Cazımoğlu Zeytinliği mevkiinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 300 metrekarelik seramik, 5 tonluk plastik su deposu, 150 metre uzunluktaki sulama hortumu ile elektrik kablosu, 43 adet zeytin ağacı, 40 dönüm biçilmemiş buğday, 45 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm anız ve 3 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.















2. 06.06.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Ahmet Sokak’ta, bir ikametgahın üçüncü katındaki salon odasında meydana gelen yangın sonucu, küpeşte üzerinde kurumaya bırakılan muhtelif kıyafetler, ikili koltuk, plastik korniş ve balkon küpeştesi yanarak zarar görmüştür. Yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 641 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ

06.06.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 641 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 34 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak,

1’i susturucuz egzozla araç kullanmak ve

17’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.