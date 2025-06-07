Çatalköy’de 30 Mayıs’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Orhan Korkmaz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Orhan Korkmaz’ın (E-48) yönetimindeki RT 297 plakalı motosiklet ile Emine Eksoz (K-57) yönetimindeki MH 950 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Korkmaz, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.