Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), taşıyıcı yapı malzemelerinin artık “İMO uygunluk belgesi” olmadan ithal edilemeyeceğini duyurdu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim tarihli kararıyla yürürlüğe giren “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü” kapsamında; donatı çeliği, yapısal çelik, taşıyıcı duvar elemanları (tuğla, gaz beton, briket vb.), yapısal ahşap malzemeler ve hafif çelik yapı elemanları, Gazimağusa Limanı’nda kurulan laboratuvarda test edilerek denetimden geçirilecek.

“Bundan böyle, hayati önem taşıyan depremle ilişkili tüm yapı elemanları ülkeye girişte kontrol ve test sürecinden geçecektir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, numune alma, laboratuvar testleri ve uygunluk onaylarının İMO’nun yetkili teknik personeli tarafından yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, düzenlemenin, yapı denetim sisteminin güçlendirilmesi ve depreme dirençli şehirler vizyonunun hayata geçirilmesi yönünde uzun süredir yürütülen mesleki mücadelenin bir sonucu olduğu belirtildi.

İMO, tüzüğün hazırlanması ve onay sürecine katkı sağlayan Başbakan Ünal Üstel’e, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, ilgili bakanlık ve Başbakanlık yetkilileri ile Bakanlar Kurulu’na teşekkür etti.