Girne’de bir işyerinde, sadece hafif yük ve malzeme taşınmasında kullanılan asansöre binen 25 yaşındaki Uğur Kılıçsallayan, asansörün birinci kattan bodrum katına doğru 6 metre aşağıya düşmesi sonucu, sol kolu ve sol bacağı asansör kabini ile duvar boşluğu arasına sıkışarak ağır şekilde yaralandı.

Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çarşamba günü meydana gelen ve Polisin, “İhmalkarlık Sonucu Yaralanmaya Sebebiyet Vermek” başlığıyla duyurduğu olayda yaralanan Uğur Kılıçsallayan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.