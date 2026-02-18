(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan MD Arızul Islam, Patrick Nwobodo Ifechukwu ve Kamgang Asil mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Yusuf Menekşe olguları aktardı.

Polis, 17.02.2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Alayköy sanayi bölgesinde Gönyeli Polis Karakolu personeli devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketlerinden dolayı yapılan muhaceret kontrolünde MD Arızul Islam’ın 15.09.2025 tarihinden itibaren 155 gün, Patrick Nwobodo Ifechukwu’nun 21.06.2022 tarihinden itibaren 1277 gün ve Kamgang Asil’in 25.10.2022 tarihinden itibaren 1151 gün süre KKTC'de kamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmalar yapılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.