Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 06.30’da meydana gelen kazada 117 mlgr alkollü içki tesiri altında olan Rajat Samuel Gıll (E-30), yönetimindeki ZF 915 plakalı araçla süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, bir iş yerine ait mermerlere ve reklam tabelasına çarpıp tavanı üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan araç sürücüsü Rajat Samuel Gıll, tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.