(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi ve darp” suçlarından tutuklanan Adem Kaya, Hacı Burak Tamer,Alper Nişancı,Hatip Yatak ve İbrahim Işık mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Cemal Şanlıer, zanlıların 13 Nisan 2025 tarihinde, saat 05.10 raddelerinde Adem Kaya’yı darp ettiği gerekçesiyle konuşmak için buluştukları müşteki O.A’yı zorla Burak Temer’in kullanımında bulunan aracı içerisine koyup Özdemir Özocak Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir cafenin arka kısmında bulunan depoya götürdüklerini söyledi. Polis memuru, 5 zanlının O.A’yı depoda elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etiklerini ifade etti. Polis, akabinde zanlı İbrahim Işık’ın belinde kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul siyah renk tabancayı gösterip “Doğru düzgün otur, benim canımı sıkma seni delik deşik ederim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, Adem Kaya’nın ise müştekinin cep telefonunu çaldığını ifade etti. Polis memuru, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını ancak olayda kullanıldığı iddia edilen silahın bulunamadığını belirtti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, tüm zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına, Adem Kaya’nın 50 bin TL, diğer 4 zanlının 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, Adem Kaya için bir kefilin 500 bin TL, diğer 4 zanlı için ise birer kefilin 350’er bin TK kefalet senedi imzalamasına emir verdi.