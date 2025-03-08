Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Kadın Eğitimi Kollektifi (KEK), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Girne Kaymakamlığı önünde ortak basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Bağımsızlık yolundan verilen bilgiye göre, eylemde örgütler ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamada, 8 Mart’ın tarihinden bahsedilerek, 8 Mart’ın kadın emeğinin sömürülmesi ve yaşam hakkının gasp edilmesine karşı verilen mücadelenin günü olduğu vurgulandı.

Üç örgütün ortak açıklamasında, kadın emeğinin güvenceye alınması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve özel sektörde sendikalaşmanın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı, devlet ve yasaların ise bu konuda yetersiz kaldığı savunulan açıklamada, kadına yönelik şiddeti durdurmak için devletin etkin denetimiyle, her bölgede güvenli sığınma evleri açılması, şiddet önleme merkezleri kurulmasının önemine işaret edildi.

Gece kulüplerinin derhal kapatılması gerektiği ifade edilen ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadın ticareti düzeni yıkılana kadar mücadelemiz sürecektir. Kadınların özgürleşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadın emeği görünür olana, sömürü sona erene ve kadınlar güven içinde yaşayana dek mücadelemiz devam edecektir.”