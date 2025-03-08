Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dipkarpaz Süt Toplama Merkezi’ni ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet B. Karadayı, merkezin çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında Bakan Çavuş’a bilgi verdi.



Bölgedeki süt üretiminin sürdürülebilirliği ve üreticilerin desteklenmesi konularının da ele alındığı ziyarette, sektörün mevcut durumu ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi.