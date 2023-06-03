Girne’de alkollü sürücünün yaptığı kazada sürücü de dahil araçtaki 5 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 03.00 sırlarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, alkollü olduğu belirtilen Mustafa Kaymak (E-26) yönetimindeki HJ 060 plakalı salon araç Çelebi Sokak'a dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgahın çevre duvarına ardından da evin bahçesi içerisindeki çit selvi ağacına çarptı ve durdu.

Kazada yaralanan Kaymak, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı. Kaymak’ın 118 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi.

Araçta yolcu olarak bulundan Mehmet Aydıncılar (E-26), Muhammet Bal (E-27), Elif Seven (K-21) ve Melisa Kaya (K-21) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da ise bugün 00.15'te , Muhammet Bedirhan Şahin (E-23) yönetimindeki EF 545 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp, beton set ve elektrik direğine çarptıktan sonra tavanı üzerine devrildi.

Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadir Başar Oğuz (E-21) ile Melih Şencan (E-21), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.