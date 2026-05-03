1. 03.05.2026 tarihinde, saat 02.40 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolunun 6-7’inci kilometreleri arasında, Batu AZİZOĞLU (E-37), 137 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 898 Y plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, seyrettiği yol üzerinde bulunan Edremit Çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden AA 898 Y plakalı araç yolun solundan çıkarak başka bir trafik levhasına ardından da bir ikametgaha ait bahçe telleri ile demir bahçe kapısına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma kapsamında AA 898 Y plakalı araç sürücüsü Batu AZİZOĞLU, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.05.2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Derince’de Atatürk Caddesi üzerinde, Ayşe KARA (K-48) yönetimindeki VT 724 plakalı araç ile ikametgâhın avlusundan anayol konumunda buluna Atatürk Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Cemal BALÇIK (E-56) yönetimindeki DZ 614 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan DZ 614 plakalı araç sürücüsü Cemal BALÇIK ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kadriye BALÇIK (K-81) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Kadriye BALÇIK taburcu olurken, Cemal BALÇIK’ın ise sol bacağında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.