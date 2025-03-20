Polis basın bültenine göre, 25 Şubat’ta saat 15.00 sıralarında, ülkeye giriş yapan bir tırın dorsesine saklanmış yabancı uyruklu toplam 7 kişinin kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmişti. Yürütülen ileri soruşturmada, maddi menfaat elde etmek amacıyla bahse konu 7 şahsın kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına olanak sağladıkları tespit edilen K.S.(E-61), M.K.(E-48), K.M.(E-37), H.U.(E-32), H.B.(E-46) ve İ.C. (E-31) tutuklanmıştı.

Meseleyle bağlantısı olup aranan zanlı M.S. (E-47) dün tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.