Girne Tiyatro Su Sanat Yönetmeni Derman Atik, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, "Kadını kadına, kadını erkeğe, erkeği insana kim ve kimler öldürtüyor? Ve neden? Ve niçin?" sorularıyla “dünyada oynanan kirli oyunlara dikkat çekmek” istediğini belirtti.

Atik, 26 yıldır aynı düşünce ve aynı inat ile her 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahne alarak perdelerini seyircilere ücretsiz olarak açtıklarına işaret etti.

Girne Tiyatro Su Sanat Yönetmeni Derman Atik’in "Bugün Dünya Tiyatro Günü" başlığıyla yayımladığı bildiri şöyle:

“Bugün Dünya Tiyatro Günü.

Bugün Dünya'nın her sahnesinde, her ulusun, her ülkenin kendi dramı şu dakikalarda sahne alıyor.

Dünyada oynanan kirli, çapaklı, sanatsız oyunda acaba insanlar insanları neden öldürüyor? Kim ve kimler karar verip öldürtüyor? Kadını kadına, kadını erkeğe, erkeği insana kim ve kimler öldürtüyor? Ve neden? Ve Niçin?

Sizler şimdiye kadar, insanoğlu olarak insanlığın en önemli sorununu sorgulamak, insanın insanı katletmesinin cevabını verebilmelisiniz. Biz oyuncular sahnede bunu sorgulatırken siz seyirciler de bunun cevabını ve çözümünü iyice düşünmelisiniz. Unutmayalım ki sizler ve bizler katilleri de kurbanları da içimizde aramızda yetiştirdik. Vuranla vurulanı, bağrımızda besledik. İkisinden biri ya kardeşimiz, ya akrabamız, ya komşumuz, ya tanışımızın arkadaşıdır. Sizlerden ricamız bunu derin derin düşünüp doğru cevabı vermenizdir.

Oyun yazarları da, sahnede yazılan o oyunu ete kemiğe büründüren oyuncular da sizin içinizden çıkmıştır. O nedenle biz bir bütünüz. Tek tek fikirlerimiz farklı olabilir ama dertlerimiz birdir.

Sahnede oynayanlar sadece sorunları sergilemekle yetinirler, ancak bu sorunları çözmek seyircinin işidir. Türkiye’de Muhsin Ertuğrul bunları ilk 27 Mart bildirisinde dile getirirken, ülkemizde ise Yaşar Ersoy usta, ‘tiyatro devrim yapmaz ama devrime giden yolu hazırlar’ demişti.

Sizlerin de bildiği gibi 1999 yılından günümüze Gibetsu, Çatalköy Tiyatro Su ve bugün de Girne Tiyatro Su olarak tam 26 yıldır aynı düşünce ve aynı inat ile her 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahne alarak perdelerimizi seyircilerimize ücretsiz olarak açıyoruz. Tıpkı bu gün gibi. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.”