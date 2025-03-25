Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın geleneksel “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödül töreni ve sergi, 7 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'de İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapılacak. Yarışmada 45 okuldan 2 bin 540 eser yer aldı.

Ana sınıf Kategorisi mansiyon ödülleri Kemal Süleymanlar (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Azra Özbahar (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Nefes Arcan (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Irmak Kösem (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Dilay Dalili (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Amine Derin Demir (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Miray Sezer (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Hazal Er (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Elif Yaşar (Karşıyaka Merkez İlkokulu), Nisa Bayandursun (Şht. Salih Terzi İlkokulu), Esila Gündüz (Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu), Ravza Büyükertaş (Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu) ve Güney Zileoğlu'na (Fazıl Plümer Anaokulu) verildi.

İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf kategorisinde birinciliğe Almira Akcan (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), ikinciliğe Hena Özkardeşkaya (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu) ve üçüncülüğe Zehra Barburoğlu (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu); İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf kategorisi mansiyon ödüllerine Lavin Günsaya (Çocuk Onkoloji Okulu), Sahil Sönmez (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Derin Yürüker (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Mira Arslan (Karaoğlanoğlu İlkokulu), Sara Li (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Zühan Halkseven (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) layık görüldü.

İlkokul 4 – 5. sınıf kategorisi birinciliği Dilber Sakallı (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), ikinciliği Mehmethan Alıç (23 Nisan İlkokulu), üçüncülüğü Yalkın Can (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) aldı. İlkokul 4 – 5. sınıf kategorisi mansiyon ödülleri ise Hilal Nur Biçer (Çocuk Onkoloji Okulu), Muhammed Akad (Çocuk Onkoloji Okulu), Aral Özkan Sönmez (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Farah Aleyna Şanverdi (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Sahra Gencer'e (Karaoğlanoğlu İlkokulu) verildi.

Ortaokul kategorisinde mansiyon ödülüne Elvin Baş (Bayraktar Ortaokulu), Elina Salmani (Canbulat Özgürlük Ortaokulu), Türel Özer Balta (Canbulat Özgürlük Ortaokulu), Dilan Haydaroğlu (Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu), Melisa Özmenek (Lapta Yavuzlar Lisesi), Serpil Akşahin (Lapta Yavuzlar Lisesi), Asi Alsancak (Türk Maarif Koleji), Elif Soyer (Gazimağusa Türk Maarif Koleji) layık görüldü

Lise kategorisinde birinciliği Semina Koçak (20 Temmuz Fen Lisesi), ikinciliği Fatma İpek Çak (Doğa International Schools -Girne), üçüncülüğü Hilal Sarıkaya (Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi) aldı. Lise kategorisi mansiyon ödülü Ayaz Mehmet Vurdu (Lapta Yavuzlar Lisesi), Asya Kartal (Lefkoşa Türk Lisesi), Derin Biren'e (Doğu Akdeniz Doğa Koleji-Gazimağusa) verildi.

Özel kategoride birinciliği Buğçem Haşimoğlu (Atatürk Meslek Lisesi), ikinciliği Cihan Konar (Atatürk Meslek Lisesi), üçüncülüğü Bedirhan Kocaman (Atatürk Meslek Lisesi) elde etti. Özel kategori mansiyon ödülüne Buğçem Haşimoğlu (Atatürk Meslek Lisesi), Dursun Erkanlı Gazimağusa Meslek Lisesi) layık görüldü.