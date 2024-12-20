Saat 15.00 sıralarında gerçekleşen kazada, dikkatsizlik sonucu zincirleme bir çarpışma yaşandı.

Kazanın Sebebi Dikkatsizlik

HB 390 plakalı salon aracıyla Güzelyurt istikametine seyreden Güliz ÖZLAPTALI (K-32), karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımadan, yolun sağındaki bir park alanına dönüş yapmaya çalıştı.

Bu esnada, Girne istikametine doğru ilerleyen Benjamin NLANDU (E-26) yönetimindeki ZUT 547 plakalı salon araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle HB 390 plakalı araç savrularak, arkasından gelen ve Regaip DUMAN (E-48) tarafından kullanılan RE 301 plakalı kamyonetin ön kısmına çarptı.

3 Kişi Yaralandı

Kazada, ZUT 547 plakalı araç sürücüsü Benjamin NLANDU, HB 390 plakalı aracın sürücüsü Güliz ÖZLAPTALI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Gülsabah ÖZLAPTALI yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güliz ÖZLAPTALI ve Benjamin NLANDU’nun Acil Serviste tedavisi sürüyor. Gülsabah ÖZLAPTALI ise Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında tutuluyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.